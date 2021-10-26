Роспотребнадзор Свердловской области предложил усилить ограничительные меры в нерабочие дни

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выступило с предложением усилить ограничительные меры для противодействия коронавирусу, которые ввели в регионе на время нерабочих дней. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС.

В Роспотребнадзоре объяснили, что все предлагаемые меры разрабатываются и выдвигаются на рассмотрение правительству из-за обострения эпидемической обстановки.

«Мы направляем губернатору Свердловской области предложения по предупреждению распространения ковида еженедельно. Они направляются исходя из учета текущей ситуации. Как правило, все предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений. На этой неделе управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране», — передали в Роспотребнадзоре.

Региональные СМИ писали, что речь шла о полном закрытии мест общественного питания, большей части магазинов, салонов красоты и так далее — мест с большим скоплением людей. При этом специалисты рекомендовали отменить и массовые мероприятия.

Число заразившихся коронавирусом в Свердловской области растет. За последние сутки зафиксировали 644 инфицированных, что стало антирекордом за все время эпидемии. Данные с сайта стопкоронавирус.рф говорят о том, что 1,4 миллиона жителей области вакцинировались, уровень коллективного иммунитета составил 40,3%.