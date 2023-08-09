Здоровье 09 августа 2023, 17:47 Роспотребнадзор: стоит есть шпинат для сохранения зоркости

Читать 360tv в

В современном мире зрение стало очень уязвимым из-за развития технологий. Представители Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, какие продукты стоит есть, чтобы сохранить зоркость. Об этом сообщила Neva.Today.

По словам специалистов, лютеин является очень полезным для зрения. Он содержится в шпинате и чернике. Кроме того, его можно найти в брокколи, моркови, тыкве и кабачках.

Реклама

На состояние глаз положительно влияет цинк, который присутствует в кунжуте, грецких и других орехах, говядине, арахисе, бобовых и яйцах.