Роспотребнадзор сравнил опасность «дельта»-штамма коронавируса и AY.4.2

Данных о том, что новая версия «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2 при заболевании ковидом переносится тяжелее, на данный момент нет. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в интервью РИА «Новости».

«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет. Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной „дельтой“», — рассказал ученый.

Он добавил, что в этом проведенном британцами анализе есть свои изъяны. Например, он не учитывает возраст пациента или то, вакцинирован ли он. Поэтому его результаты нужно оценивать достаточно осмотрительно.

Ранее в Великобритании публиковали итоги другого исследования, которое показало, что вариант коронавируса AY.4.2 может отличаться повышенной контагиозностью.

Недавно данный штамм впервые зафиксировали в России, известно уже о трех случаях заражения — все в Москве и области.