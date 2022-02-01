Роспотребнадзор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в середине февраля
Роспотребнадзор: пик заболеваемости COVID-19 наступит к середине февраля
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в середине февраля. Об этом в беседе с «Интерфаксом» сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее словам, в настоящее время идет рост заболеваемости в России, так как регионы находятся на разных этапах эпидемического подъема распространения коронавируса, сообщил RT.
Пшеничная добавила, что после резкого скачка заболеваемости возможно и ее резкое снижение, написала «Газета.ru».
За прошедшие сутки выявили 125 836 новых случаев COVID-19 в России, из них 17 487 пациентов госпитализированы.
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