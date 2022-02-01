Роспотребнадзор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в середине февраля

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в середине февраля. Об этом в беседе с «Интерфаксом» сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в настоящее время идет рост заболеваемости в России, так как регионы находятся на разных этапах эпидемического подъема распространения коронавируса, сообщил RT.

Пшеничная добавила, что после резкого скачка заболеваемости возможно и ее резкое снижение, написала «Газета.ru».

За прошедшие сутки выявили 125 836 новых случаев COVID-19 в России, из них 17 487 пациентов госпитализированы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуацию с подорожанием ПЦР-тестов в аптеке возьмет под контроль правительство.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у переболевших ковидом пациентов наблюдаются депрессия, повышенная утомляемость и провалы в кратковременной памяти.