Роспотребнадзор сообщил об особенностях нового гибрида штаммов коронавируса

Гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», который уже получил название «дельтакрон» —не приводит к более тяжелому течению болезни. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. Их слова процитировал ТАСС.

По данным ведомства, предпосылок для противоположного мнения на данный момент нет.

«Ранее гибридные штаммы COVID-19 фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америке. Широкого распространения в популяции они не получили», — сообщили представители Роспотребнадзора.

По их данным, данный штамм коронавируса особо не влияет на общую эпидемиологическую обстановку в стране. Они отметили, что «дельтакрон» относится к недоминирующим линиям COVID-19.

Ранее они сообщили, что на территории России выявлено случаев заражения «дельтакроном». Об этом сообщил RT.

«Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве», — рассказали сотрудники ведомства.

О текущем состоянии зараженных «дельтакроном» россиян пока ничего не известно.