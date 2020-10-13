Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов в ряде регионов РФ

«Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — рассказали сотрудники службы.

По их словам, в настоящий момент по всей нашей стране люди делают прививки от гриппа. Процедуру вакцинации уже прошли более 34,6 миллиона человек. Эта цифра составляет 23,6% от численности населения РФ.