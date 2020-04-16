Роспотребнадзор: россиян проверяет на коронавирус 376 лабораторий

Это 105 лабораторий самого ведомства, еще 247 исследовательских центров при государственных медицинских организациях и 24 частные лаборатории.

В Роспотребнадзоре заметили, что таким образом значительная часть россиян может сдать анализ на коронавирус. По состоянию на 15 апреля медики провели более 1,5 миллиона тестов.

«Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что если у человека подтвердился COVID-19, то об этом немедленно нужно сообщить в Роспотребнадзор. Ведомство является уполномоченным органом по учету и распределению тест-систем для определения коронавирусной инфекции, написала газета «Известия».

По последней информации, в России зарегистрировано 24 490 случаев заражения коронавирусом. Жертвами вируса стали почти 200 человек, еще 1986 выздоровели.