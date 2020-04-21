Роспотребнадзор рекомендовал мерить температуру сотрудников

Для мониторинга ситуации с коронавирусной инфекцией Роспотребнадзор порекомендовал работодателям раз в четыре часа измерять температуру сотрудникам, занятым на производстве.

О новой рекомендации ведомства сообщило РИА «Новости».

«Организация опроса и осмотров работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией в течение рабочего дня (рекомендуемая периодичность один раз в четыре часа)», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также озвучил рекомендации по числу сотрудников в помещении. На площади до 50 квадратных метров их число не должно превышать пяти человек. До 100 квадратных метров — не более десяти человек, более 200 квадратных метров — не больше 50 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что при благополучном исходе пик заболеваемости в России наступит в начале мая. После этого наступит плато с последующим снижением ежедневного числа зараженных.