    21 апреля 2020, 02:22

    Роспотребнадзор рекомендовал мерить температуру сотрудников

    Анастасия Кукова

    Для мониторинга ситуации с коронавирусной инфекцией Роспотребнадзор порекомендовал работодателям раз в четыре часа измерять температуру сотрудникам, занятым на производстве.
    Роспотребнадзор рекомендовал мерить температуру сотрудников

    О новой рекомендации ведомства сообщило РИА «Новости».

    «Организация опроса и осмотров работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией в течение рабочего дня (рекомендуемая периодичность один раз в четыре часа)», — говорится в сообщении.

    Роспотребнадзор также озвучил рекомендации по числу сотрудников в помещении. На площади до 50 квадратных метров их число не должно превышать пяти человек. До 100 квадратных метров — не более десяти человек, более 200 квадратных метров — не больше 50 человек.

    Ранее Роспотребнадзор сообщал, что при благополучном исходе пик заболеваемости в России наступит в начале мая. После этого наступит плато с последующим снижением ежедневного числа зараженных.