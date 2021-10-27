Роспотребнадзор рассказал, зачем нужно делать зарядку

Занятия зарядкой по утрам являются крайне полезными для здоровья человека. Особенно важно поддерживать физическую активность осенью, когда велик риск подхватить сезонные заболевания. Таким мнением поделились представители Роспотребнадзора. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на сайт ведомства.

«Утреннюю гимнастику необходимо делать всем, независимо от вида деятельности», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

По словам специалистов, регулярные занятия зарядкой помогают человеку привыкнуть к заботе о собственном здоровье. Кроме того, таким образом человек укрепляет свой организм и улучшает самочувствие. Благодаря утренней гимнастике в организме активизируются все процессы, укрепляется сердечно-сосудистая система, а также возрастает подвижность суставов.

«Для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, рекомендовано начинать с пяти минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут. Занятия должны проводиться ежедневно в проветренном помещении. Утренняя гимнастика должна состоять из 8-10 упражнений, повторяющихся примерно 10 раз», — рассказали в ведомстве.