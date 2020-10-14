Роспотребнадзор рассказал об отсутствии серьезных побочных эффектов от «Спутник V»

Первая отечественная вакцина от коронавируса не вызвала серьезных побочных эффектов. Специалисты зафиксировали у испытывающих «Спутник V» только местную реакцию.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал РИА «Новости», что при выявлении серьезных негативных последствий начали бы расследование.

«На первую отечественную вакцину отмечалась только местная реакция, никаких серьезных побочных эффектов не зафиксировано», — подчеркнул специалист.

Горелов заметил, что все препараты регистрируют по строго утвержденному международному протоколу. Именно поэтому разбирательство бы началось при выявлении болезней или ощутимых побочных действиях на вакцину от COVID-19.

В России в августе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Разработанный НИЦ имени Гамалеи препарат назвали «Спутник V». Два его компонента вводят в организм с промежутком в три недели.

Прививать от новой инфекции можно только здоровых добровольцев. Сокрытие информации об имеющихся заболеваниях чревато как раз серьезными побочными эффектами.