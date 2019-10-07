Роспотребнадзор рассказал об опасности домашних продуктов

Продукция домашнего производства может оказаться опасной. В несанкционированных точках продаж ее лучше не покупать. У продавца же стоит проверить документы на такие товары и медкнижку.

Причины, по которым стоит воздержаться от приобретения домашних продуктов, объяснили специалисты Роспотребнадзора. Соответствующий материал опубликован на сайте ведомства.

Опасными продукты, которые произвели и упаковали в домашних условиях, могут быть из-за нарушения рецептуры выработки продукты и правил проведения дезинфекции.

Кроме того, при приготовлении в них могут попасть посторонние предметы или ингредиенты. Изготовляемый дома продукт может быть заражен возбудителями различных заболеваний — дизентерии, сальмонеллеза или ботулизма.

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Несоблюдение норм упаковки тоже представляет опасность, отметили в Роспотребнадзоре. А ее назначение зачастую не соответствует самому продукту.

Зачастую у продавцов домашних продуктов нет медкнижки, отсутствуют документы на реализуемый товар и разрешение на торговлю.

На заводах, напомнили специалисты, цикл производства закрытый, а упаковка гарантирует как безопасную транспортировку, так и хранение.

При приобретении продукции с рук, посоветовали в ведомстве, стоит запросить ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза.