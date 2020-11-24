Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ в России

«Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — уточнили в ведомстве.

По всей России продолжается вакцинация от гриппа. К настоящему времени привиты более 64 миллионов граждан. Это 43,7% от общей численности населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 23 ноября заявила, что эпидемическая ситуация в РФ остается напряженной. Необходимо контролировать соблюдение действующих мер по борьбе с коронавирусом, отметила она. Об этом написала газета «Известия».

По словам Поповой, ситуация в регионах разная. Суточные показатели распространения коронавирусной инфекции на 100 тысяч жителей колебались на прошедшей неделе от 1,8 в Татарстане до 57,5 случая в Карелии.

Россия 23 ноября обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19. За сутки заражение подтвердилось более чем у 25 тысяч человек в 85 регионах. Больше всего случаев по-прежнему в Москве (+6866).