Роспотребнадзор рассказал о влиянии мытья рук на детскую смертность

Это мероприятие проходит под слоганом: «Наши руки, наше будущее». Специализированные ведомства напоминают о том, как польза от мытья рук сохраняет здоровье каждого человека.

Надзорное ведомство напомнило, что через грязные руки передается целый спектр различных заболеваний, в том числе дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, ротавирусные инфекции и паразитарные заболевания. Особенно это опасно для детей.

В среднем в год по стране через грязные руки происходит до 300 вспышек инфекционных заболеваний. 85% пострадавших — это дети.

Заразиться можно как напрямую, так и опосредованно — через контакт с зараженной поверхностью.

Для того, чтобы не забывать о правильном мытье рук, Роспотребнадзор выпустил специальную памятку к Всемирному дню чистых рук, чтобы жители страны могли сохранить свое здоровье и здоровье своих детей.