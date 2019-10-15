  • Роспотребнадзор рассказал о влиянии мытья рук на детскую смертность

    15 октября 2019, 14:31

    Анатолий Минкин

    Диарея или пневмония становятся причиной смерти 1,4 миллиона детей ежегодно. Распространения этих инфекций можно легко избежать, если приучить детей мыть руки. Полезная привычка сокращает смертность детей раннего возраста от респираторных инфекций на 20%, а от острых кишечных заболеваний на 50%. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, 15 октября отмечают Всемирный день чистых рук.
    Роспотребнадзор рассказал о влиянии мытья рук на детскую смертность

    Это мероприятие проходит под слоганом: «Наши руки, наше будущее». Специализированные ведомства напоминают о том, как польза от мытья рук сохраняет здоровье каждого человека.

    Надзорное ведомство напомнило, что через грязные руки передается целый спектр различных заболеваний, в том числе дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, ротавирусные инфекции и паразитарные заболевания. Особенно это опасно для детей.

    В среднем в год по стране через грязные руки происходит до 300 вспышек инфекционных заболеваний. 85% пострадавших — это дети.

    Заразиться можно как напрямую, так и опосредованно — через контакт с зараженной поверхностью.

    Для того, чтобы не забывать о правильном мытье рук, Роспотребнадзор выпустил специальную памятку к Всемирному дню чистых рук, чтобы жители страны могли сохранить свое здоровье и здоровье своих детей.

    Роспотребнадзор рассказал о влиянии мытья рук на детскую смертность | Изображение 1
    Источник фото: rospotrebnadzor.ru