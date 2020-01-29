Роспотребнадзор рассказал о смертельных осложнениях, которые вызывает грипп

Грипп может повлечь за собой серьезные осложнения. Они не только нарушают работу организма, но и опасны для жизни. В группе риска — дети до года и взрослые старше 60 лет.

Осложнения после гриппа, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, возникают довольно часто. Причем чаще всего они проявляются не сразу, когда человек уже забыл о болезни.

Самыми частыми осложнениями гриппа считаются заболевания дыхательной системы. Вирусная инфекция поражает и органы сердечно-сосудистой системы, на третьем месте — заболевания органов кроветворения. У перенесших грипп встречаются проблемы с нервной и моче-половой системами.

Особенно внимательно стоит отнестись к болезни, если ей страдает ребенок, которому еще не исполнился год. В группе риска находятся и взрослые — старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Врачи отмечают, что среди этих пациентов возможен летальный исход. К смерти приводят в том числе осложнения ранее имевшихся заболеваний.

Наиболее опасным осложнением признана пневмония, которая возникает очень часто. Болезнь может развиться сразу или присоединиться к инфекции.

В Роспотребнадзоре напомнили, что единственным надежным средством профилактики гриппа считается вакцинация. Прививку лучше всего делать с сентября по ноябрь. Если же человек подозревает у себя грипп, ему следует обратиться к врачу в ближайшие 48 часов.

Специалисты советуют заболевшим соблюдать постельный режим и не пренебрегать назначенным врачом лечением.

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