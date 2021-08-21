Роспотребнадзор рассказал о случаях заболевания холерой в России

Холера — это особо опасная инфекционная болезнь, которая продолжает оставаться угрозой для здоровья людей по всему миру. В России тоже регистрируются случаи заболевания, но все они единичные и завозные, заявили в Роспотребнадзоре.

Эпидемий холеры не было в России с 1926 года благодаря своевременной диагностике, мерам по эпидемиологическому надзору и наличию лекарств. Сейчас меры, которые предпринимает Роспотребнадзор, позволяют оперативно выявлять случаи холеры.

«Однако не стоит забывать и о том, что завозные единичные заболевания могут служить толчком для эпидемической вспышки», — предупредили в ведомстве.

Профилактические меры для предупреждения распространения холеры включают подготовку сотрудников, мониторинг людей, которые приезжают из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией, контроль за качеством воды, а также отслеживание вспышек по всему миру.

Основной метод лечения холеры — восстановление водно-солевого баланса, который нарушается из-за рвоты и диареи. В Роспотребнадзоре посоветовали тщательно мыть руки, особенно перед приготовлением и приемом пищи, обрабатывать продукты, кипятить питьевую воду. Особое внимание всем этим правилам нужно уделять в поездках.

Холера возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищевыми продуктами или водой. Заболеть могут и взрослые и дети.