Роспотребнадзор рассказал о правильном поддержании иммунитета

Иммунная система — это система особых клеток и белков, задача которых — защитить организм от болезнетворных микроорганизмов: бактерий, вирусов, грибков, а также от определенных ядов — напомнили в ведомстве. Иммунная система также контролирует развитие раковых клеток. Те, что растут бесконтрольно, иммунитет уничтожает.

В иммунную систему входят лимфатические узлы, миндалины, вилочковая железа тимус, костный мозг, селезенка. Как считают ученые, большая часть клеток-защитников располагается в кишечнике — приблизительно 80%.

Силы иммунитета во многом зависят от образа жизни. Так, негативно на иммунную систему влияют длительный стресс, вредные привычки, нерациональное питание, дефицит витаминов и микроэлементов, физические перегрузки, перенесённые травмы и бесконтрольное злоупотребление лекарствами.

Признаками, что иммунитет ослаблен. эксперты называют частые простуды, герпес, продолжительное повышение температуры, синдром хронической усталости, сонливость или бессонницу. Боль в суставах и мышцах, нарушения сна, частые головные боли — это тоже признаки снижения иммунной активности.

По мнению специалистов, чтобы поддержать иммунитет, нужно выполнять несколько несложных рекомендаций. Нужно обеспечить себе полноценное здоровое питание, отказаться от вредных привычек — курения и пьянства, беречь психику и полноценно высыпаться.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только каждый десятый житель планеты обладает иммунитетом, который защищает практически от всех заболеваний. Еще столько же имеют врожденный иммунодефицит — они болеют часто и очень часто.