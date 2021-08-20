Роспотребнадзор рассказал о питании после COVID-19

Полноценный рацион питания необходим людям, которые переболели COVID-19. Они должны есть и овсянку, и овощи, и фрукты.

Для реабилитации после перенесенного СОVID-19 необходим полноценный рацион питания, рассказала РИА «Новости» эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

В рацион должны входить цельнозерновые продукты, такие как овсянка, рис, гречка, перловка, булгур. Также необходимо включить бобовые — нут, фасоль, чечевица. Обязательно питаться не мене пяти раз свежими фруктами, овощами, ягодами, зеленью. В рационе должны быть жирная рыба и кисломолочные продукты умеренной жирности.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Черемушкин рассказал, что побороть отвращение к еде, которое вызывает ковид, помогут разнообразное питание и прогулки на свежем воздухе.