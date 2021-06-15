Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса

За полтора года своего существования коронавирус, как и любой вирус, успел мутировать. В Роспотребнадзоре рассказали о новых штаммах и новых симптомах вируса. Об этом написала «Газета.ru».

Коронавирус будет не так просто распознать, если он смешивается с другой инфекцией, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Например, нетипичные симптомы могут проявиться в сочетании с риновирусной инфекцией.

«В этом случае вирус SARS-CoV2 быстро подавляется активно размножающимся в верхних дыхательных путях риновирусом, и коронавирусная инфекция протекает значительно легче, но в клинической картине встречаются несвойственные симптомы в виде обильной ринореи, что характерно именно для риновируса», — сообщила она.

Различные симптомы могут давать и новые штаммы вируса. Часть из них к нам «завезли» из других стран, часть появилась уже в России.

«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», — рассказал директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Существуют также британский, индийский, бразильский, вьетнамский и другие штаммы. Большая часть из них встречаются и в России.

«На сегодняшний день мы выделили более тысячи изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас», — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что наиболее распространен в России британский штамм — на него приходится около 70% случаев заболевания, 24% приходится на индийский и 6% — на южноафриканский штамм.