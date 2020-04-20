    20 апреля 2020, 07:11

    Роспотребнадзор рассказал, каким мылом нужно мыть руки при пандемии коронавируса

    Александра Ломейко

    Антибактериальное мыло не уничтожает вирусы, а смывает их. Отдавать ему предпочтение во время пандемии коронавируса не стоит. Для соблюдения правил гигиены подойдет любое мыло.
    Роспотребнадзор рассказал, каким мылом нужно мыть руки при пандемии коронавируса

    Эффект от него будет примерно одинаковым, уточнили в Роспотребнадзоре. Специалисты напомнили, что простая и известная с детства процедура — мытье рук — является важной частью профилактики коронавирусной инфекции.

    «Так называемое „антибактериальное“ мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы не бактерии и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть», — подчеркнули в ведомстве.

    В Роспотребнадзоре сослались на исследования НИИ Дезинфектологии, где говорится об отсутствии понятия «стандартное антибактериальное мыло». В него добавляют разные добавки в разном количестве. Кроме того, некоторые производители используют эту пометку в качестве маркетингового хода.

    Из-за грязных рук, добавили специалисты, передаются многие инфекционные и паразитарные заболевания. Если родители часто моют руки с мылом, то это снижает смертность среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20%. От острых кишечных инфекций при таких условиях погибают на 50% меньше маленьких детей.

    Благодаря мытью рук можно снизить риск заражения гриппом, острыми кишечными и другими респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.

    Вспышка вируса нового типа произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Спустя несколько месяцев — 11 марта — ВОЗ объявила COVID-19 пандемией. Зараженных по всему миру уже 2,4 миллиона, скончались более 165 тысяч человек. В России 42 853 инфицированных, случаев с летальным исходом — 361.