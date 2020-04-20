Роспотребнадзор рассказал, каким мылом нужно мыть руки при пандемии коронавируса

Антибактериальное мыло не уничтожает вирусы, а смывает их. Отдавать ему предпочтение во время пандемии коронавируса не стоит. Для соблюдения правил гигиены подойдет любое мыло.

Эффект от него будет примерно одинаковым, уточнили в Роспотребнадзоре. Специалисты напомнили, что простая и известная с детства процедура — мытье рук — является важной частью профилактики коронавирусной инфекции.

«Так называемое „антибактериальное“ мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы не бактерии и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сослались на исследования НИИ Дезинфектологии, где говорится об отсутствии понятия «стандартное антибактериальное мыло». В него добавляют разные добавки в разном количестве. Кроме того, некоторые производители используют эту пометку в качестве маркетингового хода.

Из-за грязных рук, добавили специалисты, передаются многие инфекционные и паразитарные заболевания. Если родители часто моют руки с мылом, то это снижает смертность среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20%. От острых кишечных инфекций при таких условиях погибают на 50% меньше маленьких детей.

Благодаря мытью рук можно снизить риск заражения гриппом, острыми кишечными и другими респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.

Вспышка вируса нового типа произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Спустя несколько месяцев — 11 марта — ВОЗ объявила COVID-19 пандемией. Зараженных по всему миру уже 2,4 миллиона, скончались более 165 тысяч человек. В России 42 853 инфицированных, случаев с летальным исходом — 361.