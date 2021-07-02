Роспотребнадзор рассказал, какие полезные свойства скрываются в редисе

Редис — любимый многими овощ-корнеплод. Он неприхотлив, садоводам не составит особого труда вырастить редис у себя на даче. Мало кто знает, что помимо простоты выращивания, редис таит в себе множество других достоинств. Недаром латинское название редиса означает «корень жизни». Об этом сообщило РИА ФАН.

Редис содержит очень мало калорий и является диетическим продуктом. Все из-за того, что это растение состоит лишь из воды и пищевых волокон.Употребление редиса может быть полезно для тех, кто желает похудеть. Несколько головок редиса способны притупить чувство голода. Кроме того, волокна благотворно влияют на рост полезных бактерий в кишечнике и помогают пищеварению.

Редис содержит много витаминов. Например, витамин C, который способствует укреплению иммунитета и выведению из организма токсинов. Также в его состав входят витамины группы B и калий, которые помогают нормализации пищеварения, работе нервной системы и поддержанию водного баланса. Фенольные соединения в редисе защищают клетки от окислительных процессов. Таким образом замедляется процесс старения.