Роспотребнадзор рассказал, какие фрукты нужно включить в рацион осенью

Роспотребнадзор перечислил фрукты, которые полезно включить в рацион осенью. Об этом сообщило ИА Nation News.

Во-первых, это сливы. В них содержится много полезных веществ, которые положительно влияют на кости, печень и являются профилактикой анемии.

Также осенью много бахчевых культур. В их числе арбузы, дыни, а также груши, яблоки, нектарины, инжир и виноград. Еще полезен чернослив. Особенно он рекомендуется при беременности.