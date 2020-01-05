Роспотребнадзор рассказал, какие блюда чаще всего вызывают отравления в ресторанах

Вред здоровью посетителей во многих случаях причиняется в результате халатного отношения владельцев и сотрудников точек общепита. Приготовление блюд осуществляется из некачественных продуктов, разделочного инвентаря не хватает, при мытье посуды нарушаются санитарные требования. Результат — инфекционные заболевания и отравления.

«Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В сообщении сказано, что еда может содержать возбудителей ротавирусной и норавирусной инфекций, кампилобактериоза, дизентерии, сальмонеллеза, иерсиниоза, вирусного гепатита A. Если после обеда или ужина в ресторане человек почувствовал себя плохо, необходимо обратиться к врачу. Во-первых, специалист окажет квалифицированную помощь и облегчит состояние, во-вторых, посещение медучреждения поможет в дальнейшем собрать доказательства.

«Дело в том, что в этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение», — отметили в пресс-службе, добавив, что в документе желательно описание причинно-следственной связи между едой в ресторане и отравлением.

Россиянам следует обязательно сохранять чеки из ресторана. В крайнем случае, можно взять выписку по банковскому счету. Следующим шагом станет составление претензии хозяину точки общепита. К ней прикладывается копия чека и копия заключения врача. Пакет документов следует отправить адресату по почте заказным письмом, не забыв оформить уведомление о вручении.

Если владелец ресторана не отреагировал на претензию, необходимо подать иск в суд, а также жалобу в Роспотребнадзор. Если нарушение в области защиты прав потребителей и санитарного законодательства будет выявлено, виновных привлекут к ответственности.