Роспотребнадзор рассказал, как выбрать правильный кухонный инвентарь

Лопатки, половники и другая кухонная утварь, изготовленная из неправильных материалов, может выделять в пищу токсичные элементы. Специалисты советуют обходить стороной пластик и выбирать металлический инвентарь.

«Оптимальный вариант — металлические приборы для приготовления блюд, потому что, как правило, они делаются из пищевого алюминия или из нержавеющей стали. Эти материалы меньше повреждаются, и поступление токсичных веществ из таких приборов практически нулевое», — привело радио Sputnik слова начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Подмосковью Надежды Раевой.

Она добавила, что можно пользоваться деревянной утварью. При этом стоит понимать, что на таких приборах могут появляться трещины и сколы, где будет оставаться пища. Если такой инвентарь неправильно хранить, то он может начать гнить.

«Пластмассовые лопаточки, половники опасны тем, что мы не знаем, из какого материала они изготовлены, насколько инертен материал и не будут ли выделяться токсичные вещества при контакте с горячей поверхностью сковородки. Это важно, чтобы не получать лишние токсичные элементы с первым или вторым блюдами», — пояснила Раева.

По словам специалиста, на кухне нельзя использовать посуду с какими-либо повреждениями поверхности. Это прописано в санитарных правилах. Если на инвентаре появились сколы, то лучше не рисковать своим здоровьем, а купить новую кухонную утварь.