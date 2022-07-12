Роспотребнадзор рассказал, как проверить свежесть продуктов

Роспотребнадзор рекомендует потребителям в летний период обращать особенное внимание на свежесть и запах продуктов. Специалисты федеральной службы напоминают, что отсутствие неприятного запаха не является гарантией свежести.

Специалисты рекомендуют перед тем, как приобрести продукт, понюхать его. Употреблять в пищу можно только тот продукт, который не имеет неприятного или несвойственного ему запаха.

Обычно изменения внутри продукта, связанные с его микробиологическим состоянием, вызывают изменения запаха. Если запах появился, то продукт начал портится, но в некоторых случаях запаха не будет. Это относится к продуктам с истекшим сроком годности, к продуктам, чьи условия хранения были нарушены, к консервам и к домашним заготовкам.

Например, при домашнем консервировании, не всегда можно обеспечить правильную стерилизацию. Немногие могут достичь нужной температуры стерилизации от 120 до 200 градусов и дать давление в две атмосферы. Вместе с землей на плохо промытых овощах в домашние заготовки могут попасть споры ботулизма. В безвоздушной среде эти споры очень быстро размножаются и начинают выделять токсин. Такие консервы не имеют постороннего запаха, банки с ними могут быть не вздуты. Тем не менее, в них будет содержаться ботулотоксин. Он может вызывать опасное заболевание, которое без должного лечения и своевременного применения сыворотки может закончиться даже смертельным исходом.

И у консервов, и у промышленных продуктов должен быть срок хранения и маркировка с условиями хранения, которые установил производитель.

При соблюдении сроков для каждого продукта есть небольшой запас прочности, который позволяет купить продукт с истекающим сроком хранения, принести домой и употребить его в пищу в ближайшее время. Каждый продукт может храниться чуть дольше, чем это указано на упаковке, но только при соблюдении правильных условий хранения. У скоропортящихся продуктов этот коэффициент запаса чуть больше, у товаров длительного хранения, от месяца и более — чуть меньше.

Свежий запах может быть показателем безопасности продукта, только если вы уверены, что условия хранения продукта действительно соблюдались.

Если продукт плохо пахнет, в этот момент в нем идет процесс гниения, то есть разложения белка. Этот же процесс начинается в обычных лесных грибах, которые нужно в течение суток обязательно перебрать и обработать термически. Если свежие грибы оставить на ночь на кухне, то утром почувствуете специфический гнилой запах.

В момент гниения в продуктах начинается рост кишечной палочки и других микроорганизмов — стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки. Микроорганизмы могли содержаться в продукте, а могли попасть в него при разделке, и со временем они начали размножаться и выделять неприятный запах.

Важно помнить также, что неоднократное замораживание в любом случае ухудшает микробиологические показатели продукта. Повторная заморозка вредит рыбе, она может привести к накоплению гистамина. Но при этом продукт не будет сильно пахнуть.

Кстати, рыбное отравление очень опасно, рыба сама по себе накапливает вредные вещества, соли тяжелых металлов, токсичные элементы, которые выделяются из водорослей. Кроме того, у рыбы очень рыхлое строение мышечной ткани, поэтому она портится намного быстрее, чем мясо.

У поваров есть «проба на нож», когда замороженный продукт, мясо или рыбу прокалывают разогретым ножом до кости. И нюхают продукт у образовавшегося надреза. Если продукт подпорчен, он будет издавать резкий неприятный запах, тогда как замороженные продукты ничем не пахнут и их свежесть на запах определить нельзя.

Если положить рыбу на ладонь, и при этом голова и хвост свисают, рыба как будто встала на мостик, значит, что мышечная ткань стала рыхлой. Продукт подвергся порче и употреблять его не рекомендуется даже если он не имеет неприятного запаха.

Роспотребнадзор напоминает, что при выборе продуктов необходимо внимательно изучать сроки годности.

Ранее Роспотребнадзор предостерег граждан от купания в фонтанах. Вода в фонтанах обновляется не часто. Она не очищается и не обеззараживается. А высокая температура только способствует размножению микроорганизмов.