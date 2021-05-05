Роспотребнадзор рассказал, как правильно мыть руки

Роспотребнадзор опубликовал статью, в которой рассказал, как наиболее эффективно мыть руки. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на сайт ведомства.

«Рекомендуется мыть руки водой с мылом в течение 40-60 сек. Если нет доступа к воде и мылу, следует применять кожные антисептики или специальные очищающие салфетки», — говорится в тексте.

Авторы уточнили, что гигиена рук снижает заболеваемость кишечными инфекциями на 40%, а респираторными — на 25%. Также эксперты отметили, что особенно важно это во время эпидемии коронавируса.

«Важное значение гигиенических процедур для сохранения здоровья и благополучия человека подтверждает значительное снижение показателей заболеваемости по большинству инфекций с фекально-оральным механизмом передачи в 2020 году по сравнению с 2019 годом», — говорится в сообщении.

Также бактерии, которые располагаются на мобильном телефоне и в транспорте, могут привести к проникновению опасных инфекций в организм человека. Об этом сообщила доктор медицинских наук Наталья Кондратова