В Роспотребнадзоре объяснили, как лучше принимать антибиотики

Микробы иногда вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Роспотребнадзор дал советы, как этого избежать. Одно из правил — пить лекарства только с разрешения врачей.

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По мнению специалистов, неоправданное назначение и неправильное использование — причины развития устойчивости микробов к антибиотикам. Врачи часто выписывают их на всякий случай. С другой стороны больной сам может «назначить» эти лекарства, не имея при этом рецепта. Некоторые люди покупают антибиотики при малейшем недомогании.

«Что мы можем сделать для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам: принимать антибиотики только по назначению врача, не требовать назначения антибиотиков и не приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом при необходимости», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Также Роспотребнадзор посоветовал точно исполнять рекомендации врачи и не давать свои антибиотики другим людям. Специалисты ведомства отметили, что пневмонию, гонорею, туберкулез, сальмонеллез и другие инфекционные заболевания стало труднее лечить из-за ослабления действия антибиотиков.

Чтобы избежать заражения, нужно, по мнению экспертов, соблюдать простейшие правила: мыть руки, готовить свежие и предварительно вымытые продукты, не контактировать с больными, вовремя делать прививки, практиковать безопасный секс.