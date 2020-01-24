Роспотребнадзор рассказал, как избежать переутомления

Эксперты рассказали, что важно планировать свое расписание заранее и обязательно оставлять время на отдых.

Не менее важен и полноценный сон. Здесь нужно учесть индивидуальные потребности. Хотя среднестатистически нормой считают восьмичасовой сон, кому-то может быть достаточно шести часов, а для кого-то мало и десяти.

Как сообщил портал «Дни.ру», быстрее восстановиться поможет сбалансированное питание. В рацион нужно включать овощи, фрукты, мясо и крупы. Важно употреблять рыбу и морепродукты.

Также специалисты Роспотребнадзора посоветовали найти себе какое-нибудь творческое хобби. Например, рисование или лепку.