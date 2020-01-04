Роспотребнадзор рассказал, что можно и нельзя делать при обморожении

Обморожение — это травма, вызванная повреждающим воздействием холода, напомнили в ведомстве. Чаще всего поражение затрагивает нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног. Обморожение приводит к временному нарушению кровообращения, потере чувствительности, а в тяжелых случаях – к необратимым нарушениям.

Наибольшему риску такой травмы подвержены дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции. Также в зоне риска пожилые люди.

Вероятность получить термическую травму тем выше, чем легче одеться при выходе на мороз. Нельзя надевать тесную или влажную одежду. Также нельзя долгое время находиться в неподвижности: кровь должна циркулировать. Ни в коем случае нельзя «греться» алкоголем: кажущееся тепло от выпитого спиртного на самом деле от холода не спасет, а чувствительность притупит.

Первые признаки обморожения — это онемение, покалывание на отдельных участках, покраснение пораженного участка кожи. В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Нужно поместить участки, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду. И, конечно, нужно обратиться к медикам за помощью.

«Ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления и открытый огонь. Чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. В этом состоянии понижается температура тела, приходит сонливость, дрожь, чувство усталости. Появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. Такая ситуация требует незамедлительных действий.

«Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое теплое, но не горячее, питье. Давать пострадавшему алкоголь нецелесообразно», — рассказали в ведомстве.

Предотвратить травмирующее воздействие холода поможет одежда, сохраняющая тепло. Максимально эффективно согреют несколько слоев свободной одежды, надетые один на другой. При этом нижний слой одежды должен хорошо отводить влагу. Для этого подойдет одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен хранить тепло, для этого подойдет шерсть или флис. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков.