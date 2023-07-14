Здоровье 14 июля 2023, 18:03 Роспотребнадзор: псевдотуберкулез можно подхватить при употреблении сырых овощей

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Среди овощей, которые подолгу хранятся в холодильнике, в особенности среди корнеплодов, часто размножается бактерия-возбудитель псевдотуберкулеза. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу.

Заболевание обычно вызывает повышение температуры, головную боль, дискомфорт в животе, болезненность мышц и суставов, а также симметричную сыпь.

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Чтобы избежать заболевания, не стоит замачивать овощи на ночь и подолгу хранить их в холодильнике. Также рекомендуют тщательно их чистить и хорошо промывать перед приготовлением, добавил сайт Petrograd.ru.

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