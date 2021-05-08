Роспотребнадзор проверит пищевые добавки с диоксидом титана

После заявления Европейского агентства по продовольственной безопасности о возможной генотоксичности искусственного красителя Е171, Роспотребнадзор сообщил, что более детально изучит пищевые добавки, содержащие диоксид титана.

Об этом сказано в тексте заявления российской службы.

«Российские научно-исследовательские организации оценят возможные риски, специалисты приведут нормативные акты в соответствие с законодательством ЕС. В 2019 году в России уже исследовали диоксид титана в составе пищевой добавки Е171, установив возможные риски только для наноформы». — говорится в сообщении.

Председатель экспертной группы EFSA по пищевым добавкам и ароматизаторам (FAF) профессор Магед Юнес уточнил, что абсорбция частиц диоксида титана низкая, однако они могут накапливаться в организме.

Генотоксичность относится к способности химического вещества повреждать ДНК и может приводить к канцерогенным эффектам. Поэтому диоксид титана придется еще раз переоценить, чтобы сделать вывод о его безопасности.

Член комиссии FAF и председатель рабочей группы EFSA по E171 профессор Мэтью Райт добавил, что на основе уже имеющихся данных не представляется возможным установить безопасный уровень ежедневного потребления этой пищевой добавки. Краситель E171 обычно добавляется в выпечку, супы, бульоны и соусы, салаты и сэндвичи. Им также обрабатывают орехи.