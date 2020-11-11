Роспотребнадзор проверил наличие СОVID-19 на продуктах в магазинах

«Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды», — уточнили эксперты.

В целом было проведено 273 тысяч исследований. COVID-19 выявили в 414 случаях. Специалисты делали проверку в медучреждениях, на торговых и транспортных объектах.

Опасность заразиться коронавирусом есть и при укусе комара, которые являются переносчиками инфекции. COVID-19 гибнет в насекомых в течение суток. Отмечается, что большинство вирусов, которые могут попасть в организм человека от комара, болезни не вызывают.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Каран пояснила, что подавляющая часть вирусов, которые переносят комары, размножаются в клетках кровеносной и нервной систем. ОРВИ они не вызывают и от человека к человеку воздушно-капельным путем не передаются.