facebook_pixel
    11 ноября 2020, 11:34

    Роспотребнадзор проверил наличие СОVID-19 на продуктах в магазинах

    Полина Петрова

    Специалисты Роспотребнадзора проверили наличие коронавируса на пищевых продуктах в магазинах, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на официальную информацию службы.
    Роспотребнадзор проверил наличие СОVID-19 на продуктах в магазинах

    «Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды», — уточнили эксперты.

    В целом было проведено 273 тысяч исследований. COVID-19 выявили в 414 случаях. Специалисты делали проверку в медучреждениях, на торговых и транспортных объектах.

    Опасность заразиться коронавирусом есть и при укусе комара, которые являются переносчиками инфекции. COVID-19 гибнет в насекомых в течение суток. Отмечается, что большинство вирусов, которые могут попасть в организм человека от комара, болезни не вызывают.

    Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Каран пояснила, что подавляющая часть вирусов, которые переносят комары, размножаются в клетках кровеносной и нервной систем. ОРВИ они не вызывают и от человека к человеку воздушно-капельным путем не передаются.