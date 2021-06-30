Роспотребнадзор просит Мишустина запретить массовые мероприятия

К премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова с просьбой запретить массовые мероприятия, которые чаще всего проходят с нарушением требований безопасности при росте заболеваемости в России. Она отметила, что это неприемлемо «в особых условиях эпидемии».

«Хотела попросить вас поддержать наше предложение, состоит оно вот в чем. Буквально в последнюю неделю наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии в методических рекомендациях», — сказала Попова.

Причем часто эти мероприятия проводятся в тех субъектах, где по показателям заболеваемости от них вообще стоило бы отказаться. Она посетовала на то, что и некоторые политические собрания проводят в закрытых помещениях, без масок и без соблюдения социальной дистанции.

Попова выразила категорическое насогласие с таким подходом и попросила правительство поддержать указ Роспотребнадзора, чтобы не подвергать риску здоровье населения.