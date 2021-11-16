Вакцинированным россиянам разрешили не уходить на изоляцию после контакта с заболевшим ковидом

Россияне, которые привились от коронавируса, теперь не обязаны уходить на изоляцию после контакта с заболевшими ковидом. Об этом заявил Роспотребнадздор.

Также это касается и тех, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев. При этом у этих людей не должно быть симптомов COVID-19. Уточняется, что проводить исследование на коронавирус у контактировавших с больными нужно на 10–12-й день после последнего общения.

Ведомство приняло решение о продлении санитарно-эпидемических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, стало известно о том, что время доставки материалов в лабораторию для исследования на коронавирус не должно превышать 24 часа с момента сбора. Об этом написало РИА «Новости».

Вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. Она является бесплатной и добровольной. Специалисты советуют прививаться людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания, ведь у них ковид протекает особенно тяжело.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что надо убеждать людей вакцинироваться. Медотвод может дать только лишь врач при имеющихся противопоказаниях.