Здоровье 09 марта 2023, 15:29 Особое внимание мигрантам. Роспотребнадзор призвал привить жителей России от дифтерии Роспотребнадзор призвал привить от дифтерии не менее 95% населения freepik

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Роспотребнадзор поручил всем российским регионам провести своевременную иммунизацию населения против дифтерии. Постановление появилось официальном интернет-портале правовой информации.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовать обеспечить своевременную иммунизацию населения против дифтерии в соответствии с национальным календарем профилактических прививок», — отметили в документе, который подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Ведомство призвало до 20 апреля рассмотреть возможность привить против дифтерии не менее 95% населения. Особое внимание Роспотребнадзор порекомендовал уделить мигрантам, «кочующему населению и вынужденным переселенцам». Также до 20 мая регионам страны необходимо выделить средства на закупку диагностических препаратов.

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В начале марта Попова заявляла, что финансируемые Соединенными Штатами биолаборатории создают высокий риск распространения новых неизвестных патогенов. Она подчеркнула, что подобные лаборатории несут угрозу населению не только конкретной страны, но и соседним государствам, так как «инфекции не знают границ».