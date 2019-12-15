Роспотребнадзор призвал не ставить салаты с майонезом на новогодний стол

Роспотребнадзор дал несколько гастрономических советов в преддверии новогодних праздников. В ведомстве призвали россиян отказаться от салатов с жирными заправками.

«Блюда должны быть легкоусвояемыми, нежирными и в небольших количествах. Для новогоднего стола хорошо подойдут легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонезных и масляных заправок, дающих нагрузку на поджелудочную железу и печень», — приводит ТАСС текст сообщения Роспотребнадзора. Так стоит поступить потому, что новогодний ужин — поздний. Ночью организм привык отдыхать, поэтому пищеварительный процесс протекает медленно.

Убить здоровье за новогодним столом. Топ-10 способов Подробнее

В качестве наиболее подходящих для новогодней трапезы мясных блюд, в ведомстве назвали запеченное или тушеное мясо птицы, кролика, а также нежирную рыбу. Напомнили в ведомстве и о фруктах, которые «вместе с овощами будут способствовать активизации деятельности желудочно-кишечного тракта».

Особое внимание Роспотребнадзор обратил на опасность продуктов без термической обработки, которые легко могут испортить праздник. Дело в том, что употребление в пищу, например, строганины чревато заражением гельминтами, а непрожаренное мясо может быть причиной сальмонеллеза и дизентерии.