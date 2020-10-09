Роспотребнадзор призвал не ездить с детьми на юг

Поездки с детьми на юг лучше отложить до лучших времен. Вторая волна коронавируса — не лучшее время для подобных путешествий, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она не рекомендовала ездить на курорты с детьми из-за роста числа заболевший и напомнила, что в общественных местах обязательно нужно соблюдать масочный режим, в том числе в самолетах.

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам», — сказала Попова в интервью «Российской газете».

Она посоветовала родителям отвезти ребенка на дачу, на свежий воздух, если есть такая возможность.

По поводу новогодних праздников глава Роспотребнадзора пока не дала точных прогнозов. При этом она оценила летний сезон в этом году, как «невероятным удачный» благодаря внутреннему туризму. Она предложила воспользоваться этой ситуацией, если эпидситуация будет приемлемой.