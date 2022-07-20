Роспотребнадзор принял меры для нераспространения чумы в России

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с распространением чумы, приняв все необходимые меры предосторожности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Держим ситуацию на контроле, принимая все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространения заболевания», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее россиянам объяснили, что разносчиками чумы и холеры могут стать животные, в частности, морские свинки, крысы, пищухи, полевки, суслики и сурки.

Также холеру можно подцепить в водоемах и при тесных контактах с больным. Помимо этого угрозу несет сырое мясо, существует опасность заражения при употреблении его в неприготовленном виде или при разделке.