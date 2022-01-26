Роспотребнадзор предупредил об опасности штамма «омикрон» для детей

Ребенку при заражении штаммом «омикрон» может потребоваться госпитализация, в том числе в реанимацию, поскольку он часто поражает бронхи. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он рассказывал ранее, что доля детей среди заразившихся «омикроном» выросла с 10% до 15%. На этот раз он отметил, что у них были выявлены определенные особенности течения болезни.

«Стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации. Помимо этого у каждого третьего ребенка отмечается диарея», — рассказал инфекционист.

По его словам, чаще всего подобные патологии встречаются у пациентов в возрасте от двух до пяти лет.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что назальная вакцина сможет защищать от заражения штаммом «омикрон». Традиционная вакцина «Спутник V» способна только оградить от тяжелого течения заболевания. Однако новый препарат будет не заменять, а дополнять прививку.