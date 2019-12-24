Роспотребнадзор предупредил о смертельной болезни, которой можно заразиться от собак

В нескольких российских регионах собаки заражены эхинококкозом. Для человека заболевание может оказаться смертельным. Болеют им уже свыше трети животных.

О возможности заразиться предупредила «Российская газета» со ссылкой на предоставленную в Роспотребнадзоре информацию.

Эхинококкозом болеют не только бездомные животные — он встречается и у домашних питомцев. Северный Кавказ, Урал, Иркутская область и Дальний Восток оказались наиболее неблагополучными по распространению заболевания регионами.

Болезнь, уточняется в материале, поражает печень, легкие и другие органы. В них появляются кистозные образования, в которых содержатся личинки паразитов.

Заболевание широко распространено и чревато длительной нетрудоспособностью. К тому же, перенесший его человек может стать инвалидом и, в худшем случае, умереть.

Заражение эхинококкозом происходит при контакте с больными животными. Наиболее подвержены ему дети, поскольку чаще играют с собаками, а правила личной гигиены соблюдают не всегда.

Чтобы обезопасить себя от болезни, специалисты советуют тщательно мыть руки после общения с домашними питомцами. Самих собак необходимо вовремя вакцинировать и обследовать, не стоит позволять им облизывать лицо, прыгать на диван и пускать в постель.