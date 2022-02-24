Роспотребнадзор предупредил о росте доли «стелс-омикрона»

Доля заражений вариантом «омикрона» ВА.2, который также называют «стелс-омикроном», медленно растет в России. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В РФ доля BA.2 также медленно растет и составляет сейчас 7,4% от всех выявленных случаев «омикрона», — отметил он.

Хафизов напомнил, что специалисты начали различать несколько видов «омикрона» вскоре после того, как он появился и стремительно разлетелся по миру. По состоянию на февраль 2022 года выявили три основных варианта штамма: BA.1, BA.2 и BA.3. самое широкое распространение получил первый вариант, однако второй постпенно становится доминирующим в некоторых странах.

Ученый отметил, что недавнее исследование японских ученых выяснило: сублиния ВА.2 более патогенна. Опыты на хомяках показали, что у животных, зараженных ВА.2 в девять раз выше вирусная нагрузка в легких. Это говорит о том, что риск от распространения «стелс-омикрона» моржет быть выше, чем от обычного «омикрона».