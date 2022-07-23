Роспотребнадзор предупредил о риске завоза полиомиелита в Россию

В России сохраняется риск завоза вируса полиомиелита из неблагополучных стран. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Учитывая высокие темпы миграции населения в мире, на сегодняшний день сохраняется риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации», — привел слова пресс-служба ТАСС.

Сейчас передача дикого полиовируса первого типа сохраняется в таких странах, как Афганистан и Пакистан. Этот вид вируса может вызывать необратимые параличи.

Ранее департамент здравоохранения штата Нью-Йорк заявил о выявлении первого случая заболевания полиомиелитом в США. В последний раз диким штаммом полиомиелита внутри страны заражались в 1979 году. Завозной случай зарегистрировали в 1993 году.

В конце июня в Великобритании объявили режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения следов вируса полиомиелита в лондонской канализации. При этом доктор биологических наук Петр Чумаков в разговоре с «360» отметил, что в ближайшие 10-20 лет люди могут не бояться вспышки заболевания.