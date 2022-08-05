Роспотребнадзор предупредил о риске потери зрения после оспы обезьян

Заболевание оспой обезьян может привести к воспалению роговицы глаза. Это чревато полной потерей зрения, предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«При инфицировании глаз есть риск того, что разовьется воспаление роговицы (кератит), что приведет к ее помутнению, изъязвлению и в последующем рубцеванию, а в итоге — необратимой потере зрения», — сказала Пшеничная в разговоре с «Известиями».

По данным специалистов египетского Университета Танта, потеря зрения наблюдается у каждого десятого пациента с оспой обезьян. При этом каждый пятый жалуется на светобоязнь, а каждый третий страдает конъюнктивитом. Информацию о риске потери зрения при заражении обезьяньей оспой ранее подтверждали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Помимо этого, в ВОЗ тяжелыми последствиями называют еще энцефалит, бронхопневмонию, заражение крови», — перечислил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

При этом эксперты допустили, что полученные в Египте цифры могут объясняться проблемами с гигиеной. Но при любых проблемах со зрением они посоветовали сразу же обращаться за помощью к медикам.