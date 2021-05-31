Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске заражения коронавирусом из-за курения

Курение и употребление табачных изделий повышает риск заражения коронавирусом. У курящих СОVID-19 протекает в более тяжелой форме. Об этом заявил Роспотребнадзор во Всемирный день без табака.

«Роспотребнадзор напоминает, что, согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий», — сказано в сообщении ведомства.

Специалисты объяснили, что у курильщиков болезнь протекает в более сложной форме из-за того, что их легкие повреждены еще до начала COVID-19.

В Роспотребнадзоре отметили, что вопреки распространенному мнению курение сигарет с фильтром не является безопасным. Ведь фильтры не дают полную защиту от вредных веществ. Легкие сигареты также вредны для организма.

Ведомство подчеркнуло, что курение любых сигарет одинаково вредное. В результате длительного курения возникают заболевания разных органов и систем.

Также курение может стать причиной возникновения онкологии. Эта вредная привычка наносит вред сердцу и кровообращению. Кроме того, увеличивается риск развития инсульта, ишемической болезни сердца, стенокардии. Могут появиться тромбы, возрастает риск сердечного приступа.

По данным Роспотребнадзора, курение становится причиной 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких и 84% смертей от рака легких. Свыше 93% случаев возникновения рака в горле также вызваны курением. Согласно исследованию, курение сокращает жизнь женщины на 11 лет, мужчины — примерно на 12 лет.