Роспотребнадзор предостерег от преждевременной отмены ковидных ограничений

В России пока нельзя отменять санитарные ограничения, хотя в некоторых регионах поступают именно так на фоне снижения заболеваемости ковидом. Такое заявление на заседании Координационного совета по борьбе с пандемией при правительстве сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эффективность их (ковидных ограничений — прим. ред.) трудно переоценить <…> Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение [заболеваемости COVID-19], сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», — приводит ТАСС слова главного санитарного врача России.

Эпидемическая ситуация в России серьезно ухудшилась в начале сентября, когда на смену летней жаре пришла прохладная погода. Региональные власти начали экстренно вводить новые санитарные ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. В некоторых субъектах приняли жесткие меры, среди которых обязательная вакцинация работников социальной сферы и пожилых.

Также на федеральном уровне сейчас рассматривают закон о вводе QR-кодов о вакцинации от коронавируса. на транспорте и при посещении общественных мест. Со вчерашнего дня в Татарстане непривитые не могут пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями.