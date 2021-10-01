Роспотребнадзор: пожилые люди переносят вакцинацию от ковида без побочных эффектов

В группе особого риска при заболевании коронавирусом находятся пожилые люди. Им очень важно привиться, чтобы защитить себя. В Роспотребнадзоре отметили, что вакцинацию эта категория людей переносит легко и без побочных эффектов.

«Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там подчеркнули, что вакцинация является самым надежным способом защититься от тяжелого течения ковида и необратимых последствий.

Благодаря особенностям иммунной системы пожилые люди переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов. В Роспотребнадзоре добавили, что прививаться им можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное не в фазе обострения.

В России в августе 2020 года зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V». Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Позже в стране зарегистрировали и другие вакцины: «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» от центра «Вектор, «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН и «Спутник Лайт» от НИЦЭМ имени Гамалеи.

Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 90%, сообщил накануне заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.