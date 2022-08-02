Роспотребнадзор посоветовал уязвимым категориям граждан носить маски в толпе

Для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией уязвимым категориям граждан следует использовать индивидуальную защитную маску. Эту рекомендацию на своем официальном сайте дал Роспотребнадзор.

Маски следует использовать в общественном транспорте и людных местах.

«Новая коронавирусная инфекция несет угрозу для уязвимых категорий граждан, несмотря на то, что заболеванием штаммом „омикрон“ часто протекает в форме сезонного ОРВИ», — заявили в ведомстве.

Ради снижения рисков уязвимым категориям граждан следует пользоваться средствами дезинфекции рук и надевать маски при пользовании общественным транспортом и в людных местах.

Россиянам следует внимательнее отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции, особенно в условиях роста заболеваемости новыми подвариантами штаммом «омикрон».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коронавирусная инфекция у пациентов в России в основном протекает в легкой форме, сопоставимой с ОРВИ, написал RT.