Роспотребнадзор посоветовал переболевшим COVID-19 решать кроссворды

У пациентов, переболевших ковидом, часто возникают проблемы с памятью. Но эту проблему можно решить с помощью витаминов, запоминания стихов, решения математических задач и кроссвордов. Об этом рассказали опрошенные специалисты Роспотребнадзора.

Пациенты часто жалуются на проблемы с памятью после ковида, сообщила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Это также касается и тех, кто переболел в легкой форме.

По словам младшего научного сотрудника клинического отдела ФБУН МНИИЭМ, врача-терапевта Дарьи Хавкиной, после ковида вполне можно полностью восстановить память.

Но как скоро это произойдет, зависит от нескольких факторов — от выраженности нарушений и корректирующей терапии.

«Чаще восстановительный период занимает полтора-два месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше», — сказала Хавкина в интервью РИА «Новости».

Эксперты отметили, что вакцинация от коронавируса снижает степень тяжести течения и уменьшает все проявления, в том числе и нарушения памяти, даже если человек все равно заболел.

Врач Эдуард Шунков оценил вероятность введения нового локдауна в России. По его словам, это возможно при появлении нового заразного штамма коронавируса.