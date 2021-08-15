Роспотребнадзор посоветовал переболевшим COVID-19 петь народные песни

Пациентам, которые переболели COVID-19, нужно вернуть привычный режим сна, сбалансировать питание, принимать витамины, а для работы легких хорошо петь народные песни. Такой совет в беседе с «РИА Новости» дала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

«Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D», — сказала Омарова.

Кроме того, медик отметила, что во время болезни часто бывает очень трудно двигаться, и люди проводят время лежа или максимум сидя. После выздоровления нужно обязательно восстановить двигательную активность, постепенно увеличивать нагрузку на мышцы. Лучше не садиться сразу же за рабочий компьютер, за которым предстоит проводить целые дни.

Чтобы восстановить легкие, очень полезно обратить внимание на народные песни. Выбирать из них нужно максимально протяжные, петь на выдохе и в той тональности, которая будет удобна. Связки срывать не стоит, достаточно будет негромкого пения.

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