Роспотребнадзор посоветовал готовить майонез самостоятельно

Зеленые ингредиенты не делают салат низкокалорийным и полезным автоматически. Зато калорийность можно снизить за счет заправки, ее стоит приготовить самостоятельно. Например, майонез, который может стать источником пользы и настоящего вкуса.

Об этом сказано в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства. Эксперты уточнили, что в двух столовых ложках покупного майонеза или жирной сметаны содержится 200 килокалорий.

«Домашний майонез готовят из яичного желтка, растительного масла (оливкового или подсолнечного), горчицы, уксуса, соли и некоторых пряностей», — напомнили специалисты.

Они добавили, что с соусами промышленного производства следует быть осторожнее, так как в них натуральные продукты зачастую заменяются дешевыми и менее полезными аналогами.

«Вместо яиц используется яичный порошок, а качественное и хорошее масло заменяется более дешевым, вместо „хороших“ жиров продукт получается перенасыщенным трансжирами», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Эксперты также посоветовали, как выбрать в магазине майонез, раз уж вы решили остановить свой выбор на покупном соусе. В нем не должно быть много пузырьков и комков. Срок хранения майонеза не превышает 30-45 дней в закрытой упаковке.

Специалисты отметили, что в магазинах сейчас появилось множество «легких заправок», которые по содержанию соли и сахара не могут считаться полезными.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал салат сельдь под шубой опасным для здоровья потому, что он содержит два плохо сочетающихся продукта — майонез и жирную рыбу.