Роспотребнадзор поручил контролировать наличие средств защиты у работников транспорта
Роспотребнадзор велел главам регионов контролировать наличие средств защиты у сотрудников общественного транспорта. А также носить маски и перчатки должны работники других мест массового скопления людей. Об этом написал сайт «Известия».
Главы регионов должны обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты и органов дыхания.
Ранее россиян призвали соблюдать дистанцию не менее одного метра.