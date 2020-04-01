    01 апреля 2020, 11:28

    Роспотребнадзор поручил контролировать наличие средств защиты у работников транспорта

    Анастасия Кременчугская

    Роспотребнадзор велел главам регионов контролировать наличие средств защиты у сотрудников общественного транспорта. А также носить маски и перчатки должны работники других мест массового скопления людей. Об этом написал сайт «Известия».

    Главы регионов должны обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты и органов дыхания.

    Ранее россиян призвали соблюдать дистанцию не менее одного метра.